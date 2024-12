Spalletti in visita ai bimbi del Meyer: "I bimbi sono i veri supereroi"

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - "Quello che diventa fondamentale è dare questo abbraccio, portare un minimo di serenità a questi bambini che per noi sono i veri supereroi". Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti, oggi in visita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in occasione della consegna dei doni ai piccoli ricoverati grazie al lavoro della Fondazione Bacciotti e del suo fondatore Paolo Bacciotti. Spalletti ha regalato dei palloni della Nazionale. "So che Paolo Bacciotti - ha dichiarato Spalletti - aveva pensato a tutte altre cose come regalini, ma spero che questo pensiero 'completi' la lista dei doni". (ANSA).