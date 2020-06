Cambio significativo al minuto 84' per il Napoli. Dentro Hirving Lozano, che prende il posto di Matteo Politano. Spazio dunque per il messicano, che viene mandato in campo dopo lo screzio avuto con Gattuso la scorsa settimana, quando il numero 11 era stato allontanato dall'allenamento per lo scarso impegno. Pace fatta al Bentegodi.