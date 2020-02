SSC Napoli - Gattuso concede un giorno di riposo alla squadra: mercoledì ritrovo a Castel Volturno

Dopo il successo sulla Sampdoria, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti al Centro Tecnico. Come si apprende dal sito ufficiale del club, il tecnico Rino Gattuso ha concesso una giornata di riposo alla squadra che si ritroverà domani per preparare il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle ore 15).