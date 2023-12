SSCNapoli sui social chiama a raccolta i tifosi col Braga: "Tutti insieme, uniti!"

Questo il messaggio social del Napoli, che attraverso Twitter ha chiamato a raccolta i tifosi in vista della sfida di Champions League contro il Braga

"Ci aspetta una nuova sfida, tutti insieme. UNITI". Questo il messaggio social del Napoli, che attraverso Twitter ha chiamato a raccolta i tifosi in vista della sfida di Champions League contro il Braga, decisiva per il passaggio del turno e per staccare dunque il pass per gli ottavi di finale. Dopo la sconfitta di ieri sera contro la Juventus all'Allianz Stadium i partenopei torneranno in campo martedì al Diego Armando Maradona e la società spera che possa esserci il pienone, in modo da poter aiutare gli uomini di Mazzarri a centrale l'obiettivo. Al momento la vendita però non sfonda e risultano esaurite solo le due curve superiori.