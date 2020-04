Taglio stipendi in Spagna, Kroos in disaccordo: "Meglio aiutare chi ha bisogno"

La questione tagli stipendi non fa discutere solo i calciatori italiani: anche in Spagna, il centrocampista del Real Madrid Tony Kroos in un'intervista rilasciata a SWR Sport, senza giri di parole ha affermato: "La riduzione dell'ingaggio è come fare una donazione inutile o un regalo al club. Secondo me lo stipendio non deve essere tagliato, è giusto aiutare chi ha bisogno e ci sono tante situazioni nelle quali è necessario dare una mano. Molti club risentiranno dell'assenza di entrate già pianificate, ma tutto dipende da quanto durerà il periodo di stop forzato, se si torna a giocare a maggio si troveranno le soluzioni giuste, ma se si rimarrà fermi a lungo allora le cose cambieranno e il calcio non sarà come lo conosciamo"