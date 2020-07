Tanti auguri a un simbolo di Napoli e del Napoli: Hamsik compie 33 anni

Il giocatore con più presenze e il secondo più gol fatti con la maglia del Napoli. Basterebbe questa frase per spiegare cosa sia Marek Hamsik nella storia del club partenopeo, ma in realtà lo slovacco è anche qualcosa di più: simbolo di una rinascita e del successivo ritorno nell'Olimpo delle grandi, della Serie A e del palcoscenico europeo. Arrivato in Italia da giovanissimo al Brescia, nel 2007 il passaggio al club di De Laurentiis, nel quale è rimasto la bellezza di 12 anni. Nel febbraio del 2019, a malincuore e con tanti rimpianti, ha salutato il San Paolo e lasciato la sua fascia di capitano a Castel Volturno per iniziare l'avventura in Cina con la maglia del Dalian. Con la maglia del Napoli è sceso in campo in ben 520 occasioni e ha siglato 121 gol, un bottino certo non da poco per un centrocampista. Per capirci, più di Diego Armando Maradona e meno solo di Dries Mertens. Il suo palmares non è certo ricco quanto avrebbe meritato ma può comunque vantare due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Per ben otto volte è stato eletto calciatore slovacco dell'anno, mentre con la maglia della sua Nazionale ha giocato 120 partite segnando 25 gol: cifre che gli permettono di essere anche in questo caso il recordman sia di gare disputate che di reti realizzate. Oggi Hamsik compie 33 anni.