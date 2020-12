Tanti auguri in casa Napoli, è il primo compleanno di Osimhen in azzurro

In casa Napoli si festeggia un compleanno. E' il primo, con la maglia del Napoli, per Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano, infatti, compie oggi 22 anni anche se, ovviamente, non è il miglior periodo della sua esperienza in azzurro, visto il tanto tempo lontano dal rettangolo di gioco. Ad ogni modo, proprio oggi si festeggia per le 22 primavere dell'attaccante del Napoli.