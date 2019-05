Terremoto in Spagna: scandalo partite truccate, in manetta un ex Real Madrid

Terremoto in Spagna: stamane la Polizia ha proceduto all'arresto di alcuni calciatori ed ex calciatori a seguito di alcune partite truccate relative alle stagioni 2016-17 e 2017-18. Servimedia riporta di un'organizzazione facente capo all'ex Real Madrid Raúl Bravo, ora in stato di detenzione oltre a Borja Férnandez del Valladolid, Íñigo López del Deportivo, Samuel Sáiz del Getafe e Carlos Aranda, ex calciatore, sono stati arrestati. Stamane, inoltre, è stato effettuato un blitz negli uffici dell'Huesca.