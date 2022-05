Tottenham, Conte: "La lista della spesa per Paratici? Non ora, sarebbe molto lunga"

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa ieri pomeriggio per parlare della sfida di Premier League sul Liverpool

TuttoNapoli.net

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa ieri pomeriggio per parlare della sfida di Premier League sul Liverpool, ha risposto tra le altre cose anche a domande di mercato. E sull'eventuale lista della "spesa" consegnata a Fabio Paratici risponde: "No, siamo solo concentrati sulla stagione. Dobbiamo finire questa stagione con 15 giocatori. Non sarebbe il momento giusto di dare questa lista della spesa, perché questa lista sarebbe molto lunga" scherza il tecnico.