"Tu e tua moglie morirete!", Gianni Mura vittima di estorsione per anni: quasi 62mila euro a un fan

Morto lo scorso 21 marzo, Gianni Mura è stato vittima di estorsione per diversi anni. Dopo la scomparsa del noto giornalista è venuta fuori la vicenda, grazie alla denuncia della moglie, e che vedrebbe accusato un uomo di 47 anni, Francesco Gaspari, che si era presentato al collega come un lettore. Appreso da un collaboratore del marito quanto accaduto al mitico Mura quand'era in vita, la donna ha fatto sapere che questa storia andava avanti per circa dieci anni.

SOLDI E MINACCE - Lo stalker, ormai arrestato, dall'ottobre del 2018 fino alla sua morte, si sarebbe fatto consegnare 61.500 euro e avrebbe più volte minacciato Mura. “Niente e nessuno mi fermerà. Tua moglie e te morirete. Non ho più nulla da perdere. Nulla. Verrò a Milano. A casa o al giornale. Farò una strage. Dammi i soldi e sparirò. Scegli tu perché vivere non potrai”, si legge in uno dei tanti messaggi minatori. A riportarlo è l'Huffington Post.