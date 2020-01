Tutino show con l'Empoli: primo (super) gol per l'azzurro e voto alto in pagella

Finisce 1-1 la sfida tra Empoli e Chievo Verona, anticipo della 21esima giornata del campionato di Serie B. La gara è stata sbloccata al minuto 23 dal primo gol coi toscani per l'attaccante azzurro Gennaro Tutino, autore di un gol splendido con dribbling a due avversari e tiro potentissimo. Nel finale palo di un altro "azzurro" come Ciciretti che ha sfiorato la rete della vittoria. Per questo ennesimo passo falso, Muzzi rischia: secondo Sky al suo posto è pronto Pasquale Marino.

Tutino è stato premiato da TMW con un bel 7 in pagella: "Per la seconda partita di fila è il migliore della sua squadra, una gemma la rete dell’illusorio vantaggio. Nella ripresa, proprio quando sembrava spegnersi, sfiora due volte la doppietta e guadagna applausi a scena aperta".