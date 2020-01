UFFICIALE - Cori razzisti a Balotelli: solo multa per la Lazio, chiesto supplemento d'indagine

Dopo i cori razzisti ai danni del giocatore del Brescia Mario Balotelli, partiti dal settore ospiti del Rigamonti, il Giudice Sportivo ha multato la Lazio con un’ammenda di 20mila euro. Mastandrea ha anche disposto un supplemento di indagine a cura della Procura federale.

Ecco il comunicato del Giudice Sportivo:

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 29° del primo tempo, intonato un coro di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, oltre ad un coro insultante nei confronti del medesimo calciatore al 21° al 29° ed al 42° del primo tempo, che portava il Direttore di gara, al 30° del primo tempo, ad interrompere il giuoco per far effettuare l’annuncio volto alla cessazione del suddetto coro discriminatorio. Dispone altresì, a cura della Procura federale, la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio

La Società biancoceleste che è stata multata per altri 2mila euro per “per avere i suoi sostenitori lanciato una bottiglietta di plastica vuota nel recinto di gioco”. Ammende anche per la Spal (10mila euro), la Juventus (5mila euro) e il Genoa (4mila euro).