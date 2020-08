UFFICIALE - Covid, il bollettino: aumentano i contagi, oggi +845 con 6 morti! Casi triplicati in Veneto

Il bollettino Covid di oggi giovedì 20 agosto 2020. I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 845, le vittime sono 6, con i positivi triplicati in 24 ore in Veneto (+159), la Lombardia che oggi fa registrare 154 nuovi casi e il Lazio che registra 115 nuovi positivi in 24 ore. Ieri erano stati registrati 642 nuovi casi, mentre le vittime registrate ieri ersano state 7, quattro solo in Lombardia. Sono, dunque, ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute.