UFFICIALE - Dani Alves condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale

© foto di Federico Titone

Dani Alves è stato condannato dal giudice a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale ai danni di una ragazza conosciuta in discoteca a Barcellona. L'ex difensore del Barcellona e della Juventus è stato anche condannato a cinque anni di libertà vigilata, allontanamento e incomunicabilità con la vittima per nove anni e sei mesi. Inoltre dovrà pagare un risarcimento di 150mila euro e il pagamento integrale delle spese.