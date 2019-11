UFFICIALE - Lavezzi si ritira: il Pocho dice 'addio' al calcio

L'ex calciatore del Napoli, Ezequiel Lavezzi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L'argentino dice addio al calcio a 34 anni dopo l’avventura in Cina con l’Hebei Fortune. "Domenica sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all'interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto". Queste le parole di Lavezzi sui social.