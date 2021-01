UFFICIALE - Napoli-Spezia, arbitra Mariani e Banti torna VAR a Napoli dopo quel Napoli-Atalanta

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Napoli-Spezia, gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A, in programma mercoledì pomeriggio alle ore 18. Mariani sarà assistito da Bremes e Margani, con Ghersini nelle vesti di quarto uomo. In sala Var ci sarà Banti (l'ultima volta VAR in quel Napoli-Atalanta che fece infuriare Ancelotti), assistito da De Giovane,

Ecco la sestina completa

NAPOLI – SPEZIA h. 18.00

MARIANI

BRESMES – MARGANI

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: DEL GIOVANE