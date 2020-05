UFFICIALE - Serie A, conclusione entro il 20 agosto altrimenti due soluzioni per determinare classifica e verdetti

Giornata molto importante per il calcio italiano: si è concluso il Consiglio Federale che ha indicato la regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche con la Serie A, Serie B e Lega Pro da concludere entro il 20 agosto.

2 SOLUZIONI - In Consiglio si è anche discusso di una possibile non ripresa dei campionati: come riferisce il comunicato diramato dalla FIGC, si procederà con delle modifiche di format (i tanto chiacchierati Playoff e Playout), e, in caso di definita sospensione, la definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi che premino il merito sportivo.