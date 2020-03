UFFICIALE - Svizzera, si ferma il calcio: prorogata sospensione dei campionati fino ad aprile

Incontrandosi in una riunione straordinaria a Berna, a causa del coronavirus, i dirigenti delle 20 squadre della Swiss Football League hanno deciso di continuare la pausa dei due campionati di Raiffeisen Super League e Brack.ch Challenge League. Il resto dipenderà dalla decisione del Consiglio federale.

Venerdì scorso, il Consiglio federale ha deciso di vietare con effetto immediato tutte le manifestazioni che coinvolgono più di 1000 persone almeno fino al 15 marzo 2020. Di conseguenza, la Swiss Football League ha deciso di rimandare tutte le partite.

Questo lunedì, la Swiss Football League (SFL) e le sue 20 squadre hanno discusso intensamente varie soluzioni e hanno deciso di sospendere i campionati fino al 23 marzo e l'inizio della pausa per le squadre nazionali. Pertanto, le giornate fino alla 27° vengono rinviate a date successive ancora da definire. Nota Se le autorità non estenderanno il divieto oltre il 15 marzo, i campionati riprenderanno immediatamente e continueranno il loro corso come al solito.

È stata anche discussa l'opzione di organizzare partite senza spettatori (a porte chiuse). Tuttavia, i club hanno deciso di opporsi a questa possibilità per motivi economici e perché ci sono ancora abbastanza date alternative disponibili.

La SFL continua a monitorare attentamente la situazione e in stretta collaborazione con club, partner e autorità. Se la situazione dovesse cambiare, la SFL informerebbe naturalmente in ogni momento tramite i suoi canali di comunicazione.

Se il Consiglio federale estende il divieto di eventi e / o impongono condizioni più estese, la Lega e i club di Raiffeisen Super League e Brack.ch Challenge League si consulteranno nuovamente e decideranno in merito.