VIDEO - Feltri, feroce attacco al Sud: "Meridionali sono inferiori"

Non ci sono parole per definire quanto detto da Vittorio Feltri, nella trasmissione 'Fuori dal Coro' su rete 4. Il giornalista di Libero, senza farsi troppi problemi afferma: "Molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti perchè subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità ma credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori"