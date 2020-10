Younes, esordio con l'Eintracht Francoforte: l'ex azzurro pareggia a Colonia

Esordio in Bundesliga con la maglia rossonera dell'Eintracht Francoforte per Amin Younes. L'ex azzurro è entrato in campo a 20 minuti dalla fine nella gara terminata 1-1 tra Colonia e Francoforte. Alla fine del primo tempo l'Eintracht è passato in vantaggio grazie al rigore trasformato dall'ex Milan André Silva ma nella ripresa è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Duda. Con questo pareggio il Colonia guadagna il primo punto del suo campionato mentre il Francoforte non riesce a raggiungere in vetta il Lipsia ed è quarto in classifica.