Zinchenko torna a giocare con l'Ucraina: "La Russia è un paese terrorista"

Oleksander Zinchenko, una delle colonne del progetto tecnico di Arteta all'Arsenal, ha parlato al Daily Mail

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oleksander Zinchenko, una delle colonne del progetto tecnico di Arteta all'Arsenal, ha parlato al Daily Mail del ritorno in campo con la maglia dell'Ucraina e delle sue sensazioni a proposito di ciò che sta accadendo nel suo paese: "Tutti comprendono bene quanta pressione a rappresentare il nostro paese e ogni volta che ne abbiamo la possibilità lo facciamo comprendendo l'importanza di sapere che il popolo ucraino ci sta guardando. Giochiamo per loro. La Russia? Non la voglio nemmeno nominare.