Altro colpo dal Boca? Dall’Argentina: “Napoli su un attaccante 2002 in scadenza”

Dopo aver definito l’affare Milton Pereyra, il Napoli potrebbe pescare nuovamente dal Boca Juniors: nel mirino c’è Zeballos. A rivelarlo a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è stato il giornalista argentino Martin Ribas: "Il Napoli ha mostrato interesse per El Chango Zeballos, sta attraversando un grande momento, nonostante si sia infortunato recentemente in allenamento. Il Napoli ha contatti con l'agente di Zeballos, lo stesso di Aaron Anselmino. Zeballos non ha rinnovato con il Boca ed è entrato in scadenza, perché il suo rapporto con il Boca terminerà a fine 2026.

Se non dovesse rinnovare, a giugno può firmare un pre-contratto e andare via dal Boca come giocatore svincolato a fine 2026. In caso di rinnovo, il Napoli dovrebbe sborsare i 20 milioni di dollari della clausola rescissoria. Zeballos è un attaccante, con un passato nel settore giovanile dell'Argentina. Oggi sta attraversando un grande momento, uno dei migliori attaccanti del campionato. Il Boca ha rifiutato 10 milioni di euro dal CSKA Mosca per lui. Il club ha interesse a rinnovare il contratto del giocatore, così può negoziare in fase di trattativa. L'interesse del Napoli sul calciatore è reale. Amichevole Napoli-Boca per i 100 anni degli azzurri? Stanno parlando Boca e Napoli, presto sapremo se si farà”.