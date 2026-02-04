McTominay ha rifiutato ingaggio arabo choc! Pronto il rinnovo, i dettagli

vedi letture

McTominay può legarsi ancora a lungo al Napoli. Lo riporta Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube con tutti gli aggiornamenti: "Vergara ha ricevuto un’offerta importante l’ultimo giorno di mercato dal Tottenham, pronto a pagare 20 milioni, ma De Laurentiis ha detto no: per noi è incedibile. Vergara rappresenta il presente e il futuro del Napoli. Vergara rappresenta un valore aggiunto importante per il Napoli, come lo è sempre stato Scott McTominay, per il quale il Napoli sta lavorando al rinnovo fino al 2031.

Potrebbe essere 2030 con opzione per il 2031, si vedrà in primavera. Per il Napoli McTominay non ha prezzo. Il Napoli ha rifiutato un’offerta da oltre 30 milioni da un club arabo in estate. McTominay non ha neanche considerato l’offerta che gli avrebbe permesso di guadagnare 10-12 milioni all’anno per tre anni più bonus. È legato al Napoli. Due club di Premier League lo seguono per l’estate, ma lui vuole restare a Napoli. Ci sono i presupposti per completare il rinnovo e rendere McTominay una bandiera azzurra, sia oggi che per i prossimi anni".