Sterling-Napoli, The Sun: vuole riabbracciare De Bruyne ed è disposto a ridursi ingaggio

Raheem Sterling ha salutato il Chelsea la scorsa settimana, risolvendo il contratto di comune accordo, ed è ora svincolato e alla ricerca di una nuova sistemazione. I contatti con il Napoli sono già avviati, riferisce il tabloid inglese The Sun, e l’esterno inglese spera di poter ritrovare in Italia il suo vecchio compagno di squadra Kevin De Bruyne.

Entrambi sono arrivati al Manchester City nello stesso periodo, nel 2015, condividendo sette stagioni ricche di successi prima del trasferimento dell’attaccante al Chelsea nel 2022. Oggi, a 31 anni, Sterling è disposto anche a ridimensionare le proprie richieste economiche pur di rilanciarsi all’estero e dare nuova linfa alla sua carriera. La scelta della prossima destinazione terrà conto soprattutto delle esigenze familiari, ma il desiderio di riabbracciare De Bruyne, con cui ha un rapporto di grande amicizia, può rappresentare un fattore determinante nelle sue valutazioni.