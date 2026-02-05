I costi del mercato di gennaio: solo la Premier spende più della Serie A, i numeri

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - La sessione invernale di mercato da poco conclusa ha registrato un numero record di trasferimenti nel calcio professionistico maschile, con oltre 5.900 trasferimenti registrati (+35), per un valore (questo in lieve calo rispetto al 2025) di 1,9 miliardi di dollari spesi dai club. Per il calcio femminile, è invece record per la spesa, che ha superato i 10 milioni di dollari (+85%), rispetto ad leggero calo del numero totale di trasferimenti (420). E' quanto rileva il Rapporto Fifa sui trasferimenti di gennaio 2026. I club inglesi sono stati i maggiori spenditori, con un totale di oltre 360 ;;milioni di dollari. Al secondo posto per spesa c'è l'Italia, con 283 milioni di dollari, mentre la top five è completata dalle società di Brasile (180 mln), Germania (126 mln) e Francia (120 mln).

Per contro, sono stati i club francesi ad aver ricevuto l'importo più elevato in termini di trasferimenti (218 milioni di dollari), seguiti dai club in Italia (175 mln), Brasile (155 mln), Inghilterra (150 mln) e Spagna (139 mln). Il Brasile è risultato il Paese con il maggior numero di trasferimenti in entrata (456), seguito da Spagna, Argentina, Inghilterra e Portogallo. Il paese con il maggior numero di trasferimenti in uscita è stata l'Argentina, con Inghilterra, Brasile, Spagna e Stati Uniti a completare la top five. Per quanto riguarda l'Italia, ci sono stati 128 trasferimenti in entrata e 149 in uscita. (ANSA).