Lang, smentito il mancato adattamento in città: ecco perché è andato via

Il Mattino oggi in edicola analizza il feeling mai sbocciato tra Noa Lang e mister Antonio Conte al Napoli. Come spiega il quotidiano, la cessione dell'attaccante olandese ad appena pochi mesi dal suo arrivo è stata una scelta dell'allenatore azzurro, appoggiata ovviamente da chi si occupa di mercato in casa partenopea. "Un giorno vi racconterò la verità", ha promesso il nuovo calciatore del Galatasaray nella sua prima intervista post addio alla Serie A.

I problemi - racconta la medesima fonte - sono stati sul campo, perché con la città e i compagni è andato tutto per il vero giusto: Napoli ha fatto breccia nei Lang e Lang ha fatto breccia nello spogliatoio. "Nove persone su dieci all’interno del club non volevano nemmeno che me ne andassi", ha confessato il classe 1999 in merito al suo ottimo rapporto con la squadra. Per lui, però, appena 1 gol e 2 assist in 27 presenze.