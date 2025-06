Anguissa ci ripensa e Musah si allontana, Cds: "E' cambiato tutto"

"S’è raffreddata, se non congelata. Il Napoli ha mollato la pista che portava a Yunus Musah (22), centrocampista statunitense del Milan che era partito dall’Italia (dai dilettanti del Giorgione per l’esattezza) per poi passare all’Arsenal e al Valencia tornando nel nostro Paese dalla porta principale del club rossonero".

Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che parla di una trattativa ormai distante dalla conclusione e ormai anzi virtualmente chiusa, in attesa di eventuali novità o sorprese. Il motivo è economico ma non solo: "C’era distanza tra richiesta e offerta, tra parte fissa e bonus. E a ciò s’è aggiunta il cambio di scenario su Frank Anguissa (29): il camerunense aveva chiesto di andar via e ora sta riflettendo sulla possibilità di restare a Napoli".