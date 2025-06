Napoli su Nunez, ma non manca la concorrenza: l'Arabia può cambiare tutto

vedi letture

Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca del nuovo centravanti e tra i nomi più affascinanti resta quello di Darwin Nunez. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il bomber uruguaiano del Liverpool è tra gli obiettivi monitorati con attenzione dal ds Giovanni Manna, ma la trattativa è ancora in fase embrionale.

Nunez, infatti, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. L’attaccante ha ascoltato le prime proposte avanzate dal Napoli, ma al momento preferisce attendere l’evolversi della situazione legata al mercato saudita. La possibilità di ricevere offerte economicamente irrinunciabili dall’Arabia potrebbe cambiare le sue priorità, motivo per cui ogni discorso con il club azzurro è stato per ora congelato.

Nonostante l’interesse concreto, tra Napoli e Liverpool non ci sono stati ancora contatti ufficiali. La situazione resta in divenire, con Nunez che si prende tempo prima di dare una risposta definitiva. Intanto, Manna continua a lavorare sotto traccia, pronto a farsi trovare pronto se dovesse aprirsi uno spiraglio concreto per l’attaccante classe ’99.