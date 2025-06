Ultim'ora Musah aspetta il Napoli! Rai: congelato il West Ham, vuole solo gli azzurri

Yunus Musah è una pista abbandonata dal Napoli? No, stando a quanto riferito da Rai Sport. L'esperto di mercato Ciro Venerato si è espresso così a Rai News 24: "Musah? Per ora congelato, ma non saltato. Il Napoli sta facendo le sue valutazioni e nei prossimi giorni deciderà se migliorare l'offerta fatta due settimane fa al Milan (20 milioni più 5 di bonus, ma alcuni difficili).

L'intermediario scelto dal club azzurro (Paolo Busardò) aspetta direttive dalla dirigenza campana. Il Milan tratta col West Ham ma Musah per ora non affonda. Sogna sempre la maglia azzurra. Prima di accettare nuove offerte aspetterà le decisioni del Napoli".