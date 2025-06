Juventus su Osimhen? Non più: pista abbandonata perché non può permetterselo

La Juventus è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione e viene accostata anche a Victor Osimhen, ma i costi sono proibitivi e i bianconeri non possono spingersi a tanto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La Juve continua a sperare, per sua fortuna però non ha smesso di battere altre piste.

Quella per Osimhen appare tortuosa - servono più di 85 milioni per il cartellino e altri 12 minimo per il calciatore - mentre su Jonathan David adesso filtra un cauto ottimismo. Il canadese, svincolato dal Lilla, punta a uno stipendio da 7 milioni, da aggiungere a una commissione da 12 per i procuratori più un altro bonus milionario alla firma. Attualmente è senza squadra".