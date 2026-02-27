Ultim'ora

Bargiggia: "ADL sogna Fabregas se parte Conte! E c'è un altro nome..."

Oggi alle 09:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

“De Laurentiis ha in testa Fabregas per il dopo Conte, avesse il suo ‘ok’ lo prenderebbe subito. Ma è molto difficile. So che lui valuta molto bene anche Farioli. Per me al 70% Conte comunque va via”. Paolo Bargiggia, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

