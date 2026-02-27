Anguissa verso la convocazione: oggi rifinitura decisiva, le ultime

vedi letture

Potrebbe tornare già domani Anguissa che manca da novembre. Sensazioni positive per rivederlo tra i convocati contro l'Hellas

Frank Anguissa sta per tornare. Ore decisive per la convocazione per Verona. Giornata di rifinitura e dunque di possibili novità sul destino di Frank Anguissa. C'è speranza, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, per rivederlo tra i convocati per la sfida di domani (ore 18) al Bentegodi contro l'Hellas dopo i 45' in campo mercoledì nell'allenamento congiunto contro il Giugliano a Castel Volturno. Anche oggi il centrocampista di Conte verrà valutato e poi si deciderà se farlo partire con la squadra per la trasferta di Verona. Di sicuro il peggio è alle spalle.

Anguissa, due stop e ora il rientro

In nazionale il centrocampista di Conte a novembre aveva rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e poi, pronto a rientrare, c'è stato il problema alla schiena che lo ha costretto a un nuovo stop. Ma il rientro è a un passo e il centrocampo del Napoli può tornare presto ad affollarsi di nuovo.