Rientro De Bruyne: spunta confessione "sottovoce" del belga

Grande attesa per il rientro del belga che sta per tornare. E' fermo dal 25 ottobre dopo il ko contro l'Inter al Maradona e la successiva operazione

"De Bruyne sottovoce ha confessato di aspettare il Torino per ripresentarsi perfettamente in forma o il Lecce". Così La Gazzetta dello Sport sul rientro di KDB che è sempre più vicino. Il centrocampista salterà Verona ma ha messo nel mirino la gara della prossima settimana al Maradona contro la squadra granata. Al massimo potrebbe rientrare in quella successiva sempre a Fuorigrotta ma contro il Lecce

Rigore, infortunio, operazione e il rientro

Ricordiamo che De Bruyne si era infortunato contro l'Inter calciando e segnando un rigore al Maradona il 25 ottobre. Gli esami avevano svelato l'entità del problema: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. La scelta è stata quella dell'operazione. Il 29 ottobre dal chirurgo di fiducia Lieven Maesschalck l'intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore ha svolto la prima parte di recupero, quello riabilitativo, in Belgio. Da lunedì è a Castel Volturno per la riatletizzazione. Tempi di recupero, marzo, rispettati. Il rientro dunque per lui si avvicina.