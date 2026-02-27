Cavani fischiato al Boca, critiche feroci in Argentina: “Ha 40 anni, deve smettere”

Piovono critiche in Argentina nei confronti di Edinson Cavani, attualmente in forza al Boca Juniors. L’uruguayano è stato fischiato dai propri tifosi al termine dell’ultima partita contro il Racing Avellaneda, scatenando un acceso dibattito sul suo futuro. Campione del mondo 1986, Oscar Ruggeri ha voluto esprimere il proprio punto di vista a ESPN: "È un peccato che questa stella venga insultata in questo modo, vista la sua immensa carriera. Deve smettere di giocare. È dura, a 40 anni, giocare ancora nel nostro campionato oggi. Secondo me, non sta prendendo questa decisione perché vuole continuare a provare a cambiare le cose e andarsene".

Una carriera che volge al termine?

Cavani, che ha compiuto 39 anni il 14 febbraio, ha saltato le prime quattro partite stagionali per infortunio, tornando in campo il 15 febbraio a gara in corso contro il Platense. Arrivato al Boca nel 2023, l'ex Napoli aveva iniziato bene sotto il profilo realizzativo, ma i problemi fisici e il conseguente numero ridotto di presenze hanno inciso sul suo rendimento. Nella stagione 2024/25 ha realizzato soltanto cinque reti in tutte le competizioni. Il suo contratto scade il 31 dicembre e al momento Cavani non ha ancora deciso se continuare a giocare o appendere gli scarpini al chiodo.