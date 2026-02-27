5° posto Champions, l'Italia si avvicina a Germania e Spagna: il Ranking UEFA aggiornato

Dopo le emozioni della Champions League, si è chiuso anche il quadro dei playoff di Europa League e Conference League. La Fiorentina, pur sconfitta in casa dallo Jagiellonia, è riuscita comunque a conquistare l’accesso agli ottavi di finale, dovendo però ricorrere ai tempi supplementari per difendere il vantaggio maturato all’andata. Sorride invece il Bologna, che dopo il successo dell’andata ha vinto anche i 90 minuti del ritorno contro i norvegesi del Brann, confermando la propria solidità e proseguendo con merito il cammino europeo.

Italia a caccia del secondo posto nel Ranking UEFA

Questi risultati consentono all’Italia di ridurre leggermente il divario dalla Germania, attualmente seconda, e dalla Spagna, terza nella graduatoria stagionale. Al momento il nostro Paese occupa il quarto posto nel Ranking UEFA 2025/2026, la classifica che assegnerà un posto extra nella prossima Champions League alle prime due federazioni. Se l’Inghilterra sembra ormai irraggiungibile, il secondo posto resta un obiettivo possibile, anche se non semplice: a pesare è il numero ridotto di squadre italiane ancora in corsa, soltanto quattro - Atalanta in Champions League, Bologna e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference - chiamate a tenere alto il coefficiente nelle prossime decisive sfide europee.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/26

1. Inghilterra 22.290 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Germania 17.570 (5 su 7)

--- --- --- --- ---

3. Spagna 17.342 (6 su 8)

4. Italia 17.285 (4 su 7)

5. Portogallo 16.600 (3 su 5)

6. Polonia 15.250 (2 su 4)

7. Francia 14.963 (4 su 7)

8. Grecia 13.400 (2 su 5)

9. Cipro 11.906 (1 su 4)

10. Danimarca 11.750 (1 su 4)