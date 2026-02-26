Tuttonapoli Hellas Verona-Napoli, le probabili formazioni: dubbio McTominay c'è Santos. Le ultime

vedi letture

Dopo il pesante ko di Bergamo per mano dell'Atalanta, con le decisioni arbitrali di Chiffi ancora al centro della polemica e le parole del ds Manna che continuano a fare rumore, il Napoli si presenta al Bentegodi con una grande fame di riscatto. La sfida di Verona è diventata, nelle ultime ore, molto più di una semplice partita di campionato: è un banco di prova psicologico e tecnico per la squadra di Antonio Conte che rischia di essere risucchiata nella lotta per i posti Champions. Il calendario parla chiaro: con lo scontro diretto tra Roma e Juventus in programma nello stesso turno, battere i gialloblu potrebbe dare uno slancio significativo alla classifica.

Dall'altra parte, l'Hellas Verona di Paolo Sammarco - subentrato a Zanetti senza riuscire a dare la scossa sperata - si ritrova all'ultimo posto con soli 15 punti, a meno nove dalla salvezza diretta e ormai matematicamente aggrappato a un filo sempre più sottile. L'ultima vittoria degli scaligeri risale a due mesi fa, e il Bentegodi, che dovrebbe essere un fortino, si è trasformato nel teatro delle loro illusioni perdute.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte potrebbe finalmente ritrovare tra i convocati Zambo Anguissa, mentre resta in dubbio McTominay. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic a difesa dei pali, pacchetto arretrato composto da Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. A guidare il centrocampo il solito Lobotka affiancato da Elmas, sulle corsie laterali Spinazzola e poi Gutierrez più di Politano; in attacco, ha convinto Alisson Santos che viaggia verso una conferma nel tandem con Vergara ed Hojlund.

Le ultime sull'Hellas Verona

Paolo Sammarco ha tanti indisponibili e deve ridisegnare il suo undici titolare. Nel 3-5-2, Montipò in porta, Nelsson al centro del trio di difesa con Bella-Kotchap ed Edmundsson ai suoi lati. In cabina di regia uno tra Gagliardini e Akpa-Akpro coadiuvato da Harroui e Niasse, invece sugli esterni spazio a Frese a sinistra e ballottaggio Bradaric-Oyegoke a destra. In avanti, testa a testra tra Sarr e Mosquera per fare coppia con Bowie.

Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona) sabato 28 febbraio ore 18:00

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. Allenatore: Paolo Sammarco

Ballottaggi: Bradaric-Oyegoke 55-45%, Gagliardini-Akpa-Akpro 55-45%, Sarr-Mosquera 55-45%

Indisponibili: Serdar, Gagliardini, Valentini, Bernede, Lirola, Belghali, Orban (squalificato), Al-Musrati (squalificato)

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Gutierrez-Politano 55-45%, Santos-Politano 60-40%

Indisponibili: De Bruyne, Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay (in dubbio), Anguissa (in dubbio)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli