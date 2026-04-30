Calciomercato Napoli, si ripartirà da due intuizioni del ds Manna

vedi letture

Il Napoli del futuro ripartirà da due intuizioni del ds Manna. Si tratta di Hojlund e Alisson, che il club azzurro riscatterà da United e Sporting Lisbona per una spesa complessiva di circa 60 milioni di euro. Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ripartirà da loro. Giovani, forti, di talento e ancora di prospettiva. Per ora 14 reti per l'ex United, mentre Alisson ha già segnato 3 gol tutti al Maradona. E' arrivato a gennaio e si è subito imposto con Conte.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.