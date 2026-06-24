ADL: “Allegri? Senza ufficialità, non se ne può parlare! Due obiettivi per l'anno prossimo. Su Malagò e Rizzetta...”

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Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul futuro del Napoli, soffermandosi sull’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri

Aurelio De Laurentiis, di rientro in Italia dopo un viaggio a Los Angeles, è intervenuto sul futuro del Napoli toccando diversi temi chiave, a partire dall’attesa per l’annuncio del nuovo allenatore e, in particolare, Massimiliano Allegri. Sui tempi della comunicazione ufficiale ha precisato: “Quando annunciamo il prossimo allenatore? Io sono appena atterrato da Los Angeles, aspettate”. Il presidente ha poi sottolineato anche il valore simbolico del centenario del club e la programmazione già avviata per le celebrazioni, evidenziando al tempo stesso la crescita costante della squadra e le ambizioni future, soprattutto in ambito europeo: “I cento anni? È un evento importante. Dal primo agosto al 31 luglio del prossimo anno ci saranno tanti giorni di festeggiamento, già pianificati. Noi già a luglio inizieremo con qualcosa, addirittura prima del ritiro. Le ambizioni per la prossima stagione? Siamo l’unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa. Allegri? Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità”, le sue parole al TGR Campania.

Malagò, FIGC e il modello americano: le riflessioni sul futuro del calcio italiano e il caso Rizzetta

Il patron azzurro ha poi affrontato anche il tema della governance del calcio italiano, commentando la possibile nomina di Giovanni Malagò ai vertici federali e auspicando una riforma profonda del sistema: “Abbiamo finalmente un presidente federale che viene dagli stessi miei concetti. Quando ho sentito le parole di Abete ho detto ‘mamma mia, cosa sta dicendo’. Sono convinto che con Malagò il calcio italiano dovrà sacrificarsi, pedalare e ricominciare. Gli americani vanno sempre avanti, noi stagniamo. Bisogna creare un tavolo dove tutte le varie parti si devono confrontare per capire quello che non ha funzionato”.

De Laurentiis ha poi commentato anche le indiscrezioni su una possibile cessione del Napoli a un gruppo di investitori americani guidato da Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket, soffermandosi sul divario economico tra il calcio europeo e quello statunitense: “Se in tutta Europa il calcio è perdente da un punto di vista economico, vuol dire che non funziona. Se invece in America lo sport è sempre vincente, bisogna osservare. Lì si creano degli stadi da 6 miliardi di dollari. Qui sento dire che il sindaco e il presidente della Regione vogliono rifare il Maradona con 200 milioni. Rizzetta? Una persona molto simpatica, sembra appartenere a uno dei miei film. Però è simpatica, e con questo ho detto tutto”.