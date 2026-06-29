Non solo Khalaili: altri due obiettivi per il Napoli a destra

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Calciomercato Napoli, tutti i nomi del ds Manna per rinforzare la corsia di destra. Non c'è sol Khalaili per il nuovo allenatore, Allegri

Sulle corsie difensive, oltre al nome di Khalaili, il Napoli continua a tenere aperto il capitolo delle alternative. Tra i profili più apprezzati c’è Dodô della Fiorentina, esterno brasiliano che resta molto considerato per qualità tecniche e capacità di spinta. Un’altra opzione seguita da tempo è quella di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, giovane laterale inglese classe 2004, apprezzato per fisicità e margini di crescita. Il club azzurro monitora con attenzione più soluzioni, senza accelerare, consapevole che la ricerca sugli esterni richiede equilibrio tra presente e futuro.

Allegri riparte e il mercato accelera

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il Napoli si prepara a entrare in una fase decisiva anche sul fronte mercato. Le valutazioni sugli esterni difensivi si intrecciano con le strategie complessive della rosa, che resta già ampia ma destinata a ulteriori aggiustamenti. La dirigenza vuole garantire all’allenatore più soluzioni possibili, sia in entrata sia in uscita, per costruire una squadra competitiva fin da subito. Lo scrive il Cds oggi in edicola.