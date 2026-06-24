Nuovo CT, De Laurentiis e Marotta spingono per Conte: è lui il nome per l'Italia

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Non mancano però le perplessità legate a un eventuale approdo di Conte sulla panchina azzurra

Il futuro della panchina della Nazionale italiana continua a essere al centro delle discussioni e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome che raccoglie maggiori consensi all'interno della Lega è quello di Antonio Conte. Il quotidiano torinese evidenzia come l'attuale tecnico sia particolarmente apprezzato da diversi dirigenti del calcio italiano, a partire da Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis, due figure che hanno condiviso con lui importanti successi sportivi. In un passaggio dell'articolo, Tuttosport sottolinea come "in Lega è forte il fascino di Antonio Conte" e come il tecnico sia considerato "il preferito della Serie A, a partire da due dei principali sponsor di Malagò, cioè Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis, che con lui hanno vinto".

Serie A, Conte resta il nome forte per la panchina della Nazionale

Non mancano però le perplessità legate a un eventuale approdo di Conte sulla panchina azzurra. Sempre secondo Tuttosport, "a Conte sarebbe difficile negare uno stage", ma restano da valutare diversi aspetti, compresi quelli caratteriali e gestionali. Il quotidiano evidenzia inoltre che esistono "dubbi economici, ma anche legati alla voglia di Antonio di cimentarsi di nuovo con la Nazionale". Un elemento che potrebbe incidere sulle scelte future e che mantiene aperto il dibattito sul possibile ritorno dell'allenatore alla guida dell'Italia.