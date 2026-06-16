Tuttonapoli Calciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti

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Il borsino del calciomercato su Tuttonapoli come da oltre 20 anni, per raccontare tutti i movimenti in entrata ed in uscita e la rosa attuale

Il Napoli attende ancora la firma di Massimiliano Allegri, ma con il tecnico sta definendo le varie strategie di mercato ed i ruoli da provare a ritoccare. In questa fase piuttosto nebulosa dove si tracciano ancora idee e scenari, l'unica certezza è che sarà un mercato però totalmente diverso dall'ultimo. Per risorse senza dubbio, avendo già speso versato una sessantina di milioni per i riscatti di Hojlund ed Alisson Santos e col budget della scorsa estate lontanissimo, ma anche per tempistiche e numero di inserimenti. L'anno scorso il Napoli anticipò tutte le operazioni per accontentare Conte, che indicò in quasi tutti i casi nomi e cognomi e non solo le caratteristiche necessarie, strapagando quasi tutti i colpi per averli pronti già nel ritiro di Dimaro (e perdendo magari occasioni di mercato venute fuori più tardi). Quest'anno si va verso un mercato che si svilupperà post-Mondiale ed anche ad agosto inoltrato quando forse si avrà certezza anche del modulo e delle idee di Allegri in prossimità dell'inizio del campionato. Ma un paio di eccezioni, che vi raccontiamo di seguito, ci saranno.

L'altra differenza è che bisognerà prima cedere per potersi muovere. Numericamente, considerando la rosa super-lunga (che potete leggere a fondo articolo) con i rientri dai prestiti, ma anche - come detto - economicamente per liberare risorse sul costo rosa (sia ammortamenti che monte stipendi) prima di nuovi interventi. Oltre ai rinnovi (in arrivo quelli di Rrahmani e Spinazzola), l'eccezione può essere un intervento a destra (Khalaili, ma anche Dodò o Norton-Cuffy più economici, per esempio), l'atteso vice-Di Lorenzo che manca da un po', ma anche un centrale difensivo come Mario Gila (vicino l'accordo col giocatore e la Lazio costretta a cedere e con la possibilità di inserire una contropartite come Lucca, Beukema o Rafa Marin) Ma per il resto molti dei big che si ritenevano in partenza dovrebbero comunque essere presenti a Dimaro, emblematico il caso di Anguissa, ed i dialoghi con Allegri saranno decisivi per molti elementi rappresentativi dell'organico. Sul mercato peserà anche la gestione di Lukaku, l'ingaggio più oneroso della squadra, che al Mondiale può rilanciarsi ed attirare qualche interessamento ma non è così scontato alleggerirsi di un ultimo anno di contratto salito a 8mln di euro netti. Dalla lista di giocatori in uscita, di seguito, è facile rendersi conto dell'enorme lavoro che attende il ds Manna. Pur escludendo i tanti giovani da aggregare, ad oggi il Napoli si presenterebbe con una quarantina di giocatori sotto contratto. Di seguito il quadro della situazione che aggiorneremo per tutta l'estate, ogni giorno, come di consueto su Tuttonapoli.net e da quest'anno anche su Radio Tutto Napoli.

CALCIOMERCATO IN ENTRATA

Hojlund 100% (obbligo di riscatto, 44mln di euro, Man United)

Alisson 100% (riscatto, 16,5mln Sporting Lisbona)

Gila 40% (Lazio)

Vicario 10% (Tottenham)

Khalaili 10% (Union SG)

Norton Cuffy 10% (Genoa)

Rabiot 5% (Milan)

Dodò 5% (Fiorentina)

Kovar 5% (Psv)

CALCIOMERCATO IN USCITA

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (riscattato a 9mln, Betis)

Elmas 100% (mancato riscatto, Lipsia)

Juan Jesus 100% (scadenza contratto)

Coli Saco 100% (scadenza contratto)

Ambrosino 99% (in prestito)

Spavone 99% (in prestito)

Russo 99% (in prestito)

D'Avino 99% (in prestito)

Iaccarino 99%

Lindstrom 99%

Ngonge 99%

Folorunsho 99%

Zerbin 99%

Cajuste 99%

Sgarbi 99%

Cioffi 99%

Obaretin 99%

Cheddira 99%

Hasa 90% (in prestito)

Mazzocchi 90% (definitivo)

Lucca 90%

Rao 90% (in prestito)

Rafa Marin 60%

Lukaku 60% (definitivo)

Vergara 50% (definitivo)

Marianucci 50%

Anguissa 50% (definitivo)

Meret 50%

Lang 50%

De Bruyne 30% (definitivo)

Milinkovic-Savic 20%

NAPOLI 2026-2027 - ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Beukema, Gutierrez, Mazzocchi, Marianucci, Rafa Marin, Obaretin, D'Avino

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, McTominay, Gilmour, Vergara, De Bruyne, Elmas, Hasa, Cajuste, Folorunsho, Zerbin, Iaccarino

ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Hojlund, Giovane, Alisson Santos, Lang, Lucca, Ambrosino, Cheddira, Ngonge, Lindstrom, Rao, Russo

NAPOLI 2026-2027 - SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA

2031 - Lucca, Hojlund, Contini

2030 - Marianucci, Ferrante, Lang, Beukema, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Giovane (+1), Rao, Ambrosino

2029 - Buongiorno, McTominay, Gilmour, Hasa, Rafa Marin, Folorunsho

2028 - Di Lorenzo (+1), Cheddira, Neres (+1), Cajuste, Ngonge, Lindstrom, Zerbin, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1) Politano, Lukaku, Meret, Vergara, Anguissa, De Bruyne (+1), Obaretin, D'Avino, Russo

scadenza 30 giugno 2026 - Spinazzola, Juan Jesus, Coli Saco



(anni di opzioni a favore del club)