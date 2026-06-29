Napoli sul 2001 Muçi: pronto l'assalto per strapparlo al Besiktas

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Ernest Muçi è uno dei tanti obiettivi di calciomercato del Napoli: un attaccante duttile, capace di giocare in tutte le posizioni dell'attacco.

Il Napoli continua a monitorare giovani profili offensivi in linea con la strategia di ringiovanimento della rosa. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza azzurra c'è anche Ernest Muçi, talento albanese classe 2001 che, come scrive Il Mattino, sarebbe finito concretamente nel mirino del club partenopeo che nelle prossime ore potrebbe far partire l'assalto per strapparlo al Besiktas.

Muci, prima esperienza in una Top League?

Muçi, cresciuto tra Tirana e Varsavia, è un attaccante duttile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e di garantire qualità e imprevedibilità. Si tratterebbe comunque di una scommessa, visto che non ha ancora avuto esperienze nei cinque principali campionati europei. Il suo percorso in Turchia, però, ha attirato l'attenzione dello scouting del Napoli, che continua a valutarne il profilo in vista del futuro.