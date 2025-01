Cdm - Non solo Lang: ci sono altre opzioni sul mercato internazionale

Il Napoli ci ha provato sul serio per Noa Lang, esterno del Psv, ma il club olandese ha respinto ogni tentativo da parte del Napoli. Ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"Il Napoli ha provato a prendere Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven che, però, non ha intenzione di cedere una delle frecce del suo attacco nonostante la proposta di 25 milioni di euro presentata perché non avrebbe il tempo sufficiente per rimpiazzarlo con un sostituto adeguato. Ci sono anche altre opzioni sul mercato internazionale su cui Manna sta lavorando nell’eventualità in cui salti l’opzione Garnacho".