Dalla Spagna: "Il Siviglia ha bisogno di soldi! Nessuna contropartita per Juanlu"

vedi letture

Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero, ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Juanlu Sanchez è molto vicino al Napoli. C’è una distanza di pochi milioni. Tra i 15 ed i 17 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita, si può chiudere. Lo stesso Juanlu Sanchez vuole il Napoli. Lo stesso Siviglia ha bisogno di soldi. Tutto porta alla chiusura del Napoli per Juanlu Sanchez. Simeone o Cajuste nell’affare? Un attaccante come Simeone potrebbe andare bene, ma il Siviglia ha bisogno di soldi. In Spagna, paradossalmente, si sta parlando più di Como e Napoli rispetto alle solite Inter, Juve e Milan”.

