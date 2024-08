Ceccarini: "Neres? Il Napoli vuole chiudere subito. Pronto triplo annuncio"

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per gli ultimi movimenti del club azzurro: "Neres? Oggi potrebbero esserci novità, so che c'è un incontro con l'agente. Il Napoli cercherà di capire i margini di manovra. Non so la tempistica, ma è un affare che il Napoli vuole fare. Lui, Gilmour e Brescianini sono le tre operazioni già programmate dal club e da concludere in base alle uscite con Gaetano e Cajuste via".