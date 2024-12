Clamorosa voce di mercato dall'estero: Napoli su Chiesa! Ma c'è un ostacolo

Inter, Milan, Fiorentina, Napoli e Atalanta hanno mostrato interesse per Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool. Tuttavia, i club di Serie A sembrano prudenti e non intenzionati a muoversi rapidamente sul giocatore, principalmente a causa dell’elevato costo del suo ingaggio. A riportarlo è l'esperto di mercato Ekrem Konur, collaboratore della BBC, su X.

