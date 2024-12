Clamoroso Gazzetta: Raspadori vuole giocare e s'è indirettamente proposto alla Roma

Giacomo Raspadori, attaccante che recentemente ha reclamato più spazio, s'è indirettamente proposto anche alla Roma negli ultimi giorni.

Gazzetta.it scrive che Giacomo Raspadori, attaccante che recentemente ha reclamato più spazio, s'è indirettamente proposto anche alla Roma negli ultimi giorni. Nonostante la chiusura del Napoli a un suo addio a gennaio, l'attaccante classe 2000 spera comunque in una soluzione e i giallorossi, a differenza della Juventus, potrebbero rappresentare una soluzione perché visto il disastroso inizio di stagione non sono oggi un competitor dei partenopei. Un altro nome circolato in questi giorni per rinforzare l'attacco della Roma a gennaio è quello di Beto dell'Everton.

Nei giorni scorsi Antonio Conte ha parlato così di Giacomo Raspadori, spegnendo i rumors di mercato: "Per Jack vale il discorso per gli altri, è un giocatore importante, forte, io ho intenzione di rinforzare il Napoli e non indebolirlo, questo deve essere chiaro a tutti per il presente e per il futuro. Partecipiamo solo al campionato ed i ragazzi non hanno possibilità di altri sfoghi in altre competizioni, se hai solo la Coppa Italia sporadicamente è difficile dare minutaggio anche se poi vedi Raspadori dopo i titolari è forse quello più utilizzato rispetto agli altri.

Sta crescendo, ho un'idea mia su Giacomo e sono molto contento. Quando hai questa classifica non significa che hanno contribuito solo i titolari, ma di un gruppo che sta lavorando e tutti vanno nella stessa direzione. Che sia chiaro anche per il futuro, io voglio rinforzare il Napoli e non indebolirlo e non sarò così stupido da lasciar andare giocatori che ritengo forti. L'ho fatto quest'estate, avendo anche ragione, lo farò anche adesso e nella prossima finestra. Noi vogliamo rinforzarci, non sarò stupido da indebolirlo".