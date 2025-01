Comuzzo-Napoli, Palladino in conferenza: "Lui ha senso di appartenenza"

A due giorni dalla gara contro il Genoa di domenica alle ore 15, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa trattando anche il tema mercato e parlando di Comuzzo, nel mirino del Napoli.

Come sta vivendo Comuzzo questo periodo?

"Pietro è un giovane-vecchio, come ho sempre detto: è più maturo dell'età che ha. Nessuno lo sposta. Ha un senso di appartenenza per questa società unico e io lo ringrazio perché stravedo per lui".