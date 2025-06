Da Bergamo: "L'interesse del Napoli per Lookman è il più concreto, ma c’è anche la Premier”

Marina Belotti, giornalista del ‘Corriere di Bergamo’, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Lookman? L’interesse del Napoli è sicuramente quello più concreto, ma l’Atalanta non farà sconti sulla richiesta di 60 milioni. Può essere sacrificato, ma bisognerà arrivare alla richiesta della famiglia Percassi. Su Lookman ci sono anche squadre di Premier League. Anche sei tifosi dell’Atalanta spero che non vada via, visto che sarà difficile trovare un suo sostituto. Lookman non presenterà mai i certificati medici così come ha fatto Koopmeiners.

Lookman è sicuramente ora più sereno a causa dell’addio di Gasperini, ma potrebbe partire lo stesso perché sta da tempo all’Atalanta. Juric? All’inizio c’è stato molto scetticismo, mentre ora c’è attesa. C’è la voglia dei Percassi di dimostrare il loro grandissimo lavoro anche senza la presenza di Gasperini: l’obiettivo è quello di qualificarsi ancora per la Champions League”.