Scambio per Milinkovic-Savic, Sky: Ngonge è la chiave, valore simile alla clausola del portiere

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato dell’interesse del Napoli per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino: “C’è una possibilità di uno scambio con Ngonge. Milinkovic-Savic piace al Napoli, in realtà ha una clausola da 19mln di euro. E’ evidente che si dovesse chiudere l’operazione il Napoli vorrebbe puntare a spendere di meno rispetto a quello che è il prezzo indicato, che tra l’altro potrebbe valere soltanto per l’estero.

E’ per questo che all’interno delle chiacchierate che ci sono state tra Napoli e Torino è spuntato il nome di Ngonge, che è un giocatore che il Napoli ha pagato più o meno quella cifra. Tra l’altro Baroni lo ha avuto a Verona, potrebbe essere una chiave per andare a chiudere questo tipo di operazione”.